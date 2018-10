Forte calor pode ter causado incêndio em vegetação no Iranduba

Manaus - Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação no final da tarde desta terça-feira (2), no Distrito de Cacau-Pirêra, em Iranduba (município distante 18 quilômetros de Manaus), na Região Metropolitana. O sinistro, que foi considerado de grandes proporções, pôde ser visto de vários pontos da Zona Oeste de Manaus, como os bairros de São Jorge, São Raimundo, Santo Antônio, Compensa e Vila da Prata, além do Centro da capital.

De acordo com pescadores do distrito de Cacau-Pirêra, não há indícios do que possa ter causado o fogo, mas a grande suspeita é que a causa do incêndio tenha sido o forte calor decorrente do verão amazônico.

"Aquela área, que a gente conhece como Ponta do Periquito, tá cheio de palha e folha seca. Por conta do calor, qualquer bagana de cigarro, qualquer foguinho feito na beirada do mato pra assar um peixe, acaba causando um incêndio como o que a gente tá vendo aí", afirmou o pescador Givanildo Alves, de 37 anos.

O fogo na área, conhecida como Ponta do Periquito pelos pescadores, acaba afetando a atividade econômica, já que os peixes fogem dos igapós | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Segundo Givanildo, um incêndio como o que aconteceu no final da tarde e início da noite desta terça-feira, acaba prejudicando a atividade econômica dos pescadores.

"A gente pesca no igapó, que é onde fica aquela região, por meio das árvores. É lá que o peixe fica, comendo o limo. Um fogo como esse aí espanta todos os peixes, e a gente acaba ficando sem pescar", salienta.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou a ser acionado para a ocorrência, mas informou que o sinistro era de médias proporções e, por conta disso, a própria chuva se encarregaria de sanar o fogo.

O EM TEMPO tentou acessar a área por terra, pelas ruas do distrito de Cacau-Pirêra, mas foi informado pelos pescadores que o único acesso seria por via fluvial e, por conta das dificuldades, como a pouca visibilidade à noite e o próprio acesso pelo rio, não conseguiu chegar ao local do fogo.

