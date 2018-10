Ação de limpeza da Prefeitura vai percorrer igarapé do Mindu

Manaus - O canal do igarapé do Mindu, que corta um trecho do bairro Novo Aleixo até a avenida Nathan Xavier, zona Norte da cidade, recebe equipes de limpeza da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (3). O serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), reúne 30 trabalhadores para realizar jardinagem, capina das encostas e retirada de resíduos do leito do rio.

Segundo o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, a operação deve percorrer aproximadamente 3 quilômetros do canal. “O igarapé do Mindu é um dos que recebe mais atenção da Prefeitura, pela importância desse rio para a cidade e pela sua grande extensão. Esse trecho é um dos maiores e é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto a presença dos serviços de limpeza nesse corredor ecológico”, lembrou Rebouças.

Balanço

De janeiro a agosto deste ano, foram realizadas 980 ações de limpeza nos igarapés de Manaus, sendo coletadas 5.450 toneladas de resíduos sólidos em uma extensão executada 192,2 quilômetros e área atendida de 3,8 quilômetros quadrados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 100 mudas de árvores são arrancadas no Igarapé do Mindu

Obra de 13 milhões opera sem licenciamento ambiental no Amazonas