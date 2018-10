Loja em Manaus contrata funcionários e pré-requisito surpreende

Manaus - O atendimento faz toda diferença na hora de escolher comprar ou não um produto em uma loja. Por esse motivo, uma loja do seguimento de vestuário está fazendo um anúncio de contratação para vendedores, porém, um pré-requisito é essencial para se candidatar à vaga: o candidato deve ser homossexual.

O Em Tempo conversou com o gerente administrativo da rede de lojas Fechecler, Edmundo Esterfano, que explicou o fundamento da exigência. “Eles são sempre muito alegres, dão dicas de moda e tratam todas as clientes muito bem”, revelou. Segundo ele, em todas as quatro lojas da franquia espalhadas em Manaus, apenas a vaga de operador de caixa é ocupada por mulheres.

Para esta contratação, a empresa espera chamar aproximadamente 15 novos vendedores para compor o quadro de vagas. “Temos quatro lojas na capital e esperamos contratar esse número para preencher o restante das vagas”, afirmou. Com a chegada do final de ano, é comum que hajam contratações temporárias.

Para os interessados em concorrer às vagas, a seletiva vai até esta sexta-feira (5). Além de serem homossexuais, os interessados devem ter ensino médio completo. Não é obrigatório ter experiência em vendas. O perfil exigido é de alguém comunicativo, que goste de trabalhar em equipe, atingido metas e seja uma pessoa expressiva.

A remuneração oferecida é no valor de R$ 1,5 mil, com direito a comissão por vendas mais Vale Transporte e Vale Refeição. O endereço da Loja Fechecler é na Galeria Central, salas 207 e 208, localizada na Rua Marechal Deodoro, n° 178, Centro. O telefone para contato e agendamento da seletiva é o 99435-2828.

