Bombeiros combatem incêndio em vegetação no Colônia Antônio Aleixo

Manaus - O Corpo de Bombeiros está combatendo um incêndio, desde a madrugada desta quinta-feira (4), em uma área de mata na estrada da Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

O fogo, segundo os bombeiros, começou por volta das 23h de quarta-feira (3). Ao todo, 11 homens do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas.

"As equipes estão no local desde a madrugada para evitar que o fogo saia do controle e atinja residências da comunidade", informou o sargento Denis Ferreira.

Leia mais:

Estudante sofre tentativa de estupro em assalto à faculdade em Manaus

Força Tática prende homem com drogas no Japiim