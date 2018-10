No dia de São Francisco, Paróquia abençoa animais em igreja de Manaus

Manaus - O Dia de São Francisco de Assis em Manaus foi marcado por uma série de comemorações por parte da comunidade católica. Animais também foram lembrados para serem abençoados pelo santo, já que a figura católica é padroeira dos animais, da natureza e do serviço. A bênção aos bichinhos reuniu fiéis de todas idades na comunidade São Francisco, bairro Vila da Prata, Zona Oeste.

As programações iniciaram-se às 6h. De acordo com o frei José Faustino, há 20 anos a tradicional bênção dos animais é realizada no pátio da igreja. "Já tivemos, nesse tempo, histórias até de cura de animais por meio da fé dos donos. Celebramos nessa oportunidade o santo que é uma figura histórica independente de religião. Ele é um exemplo do cuidado universal com a natureza e com as criações de Deus, de modo geral", explicou.

Estudante acredita que o Pepi, seu cachorro, pode viver mais com a bênção recebida | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

São Francisco é reconhecido como uma pessoa altruísta e devota a Deus. A paróquia realiza em todos os anos a mesma liturgia no dia 4 de outubro, também em relação aos animais. "Todo o esforço na realização das bênçãos vem da fé dos donos dos bichinhos. O animal em si não pode crer, mas tem sua ligação própria com o Criador", completou.

Para o coroinha Thiago Felipe de Moura, de 14 anos, marcar presença na paróquia vai além da conveniência familiar. "Considero um privilégio poder seguir o modelo de abnegação e serviço do santo. Os frades e o próprio frei Faustino sempre me ajudam quando peço e gosto de retribuir nesta troca de experiências. Recebo não só para o meu cachorro, mas gosto de abençoar também", disse.

Missa reuniu todos os tipos de animais | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

A estudante Lia Félix, de 16 anos, levou seu cachorro Yorkshire Pepe para ser abençoado pela segunda vez. Ela conta que já teve experiências de enterrar animais e espera não passar por isso tão cedo.

"É bem ruim quando o bichinho da gente morre. Espero que o Pepe ainda viva muito, por isso trago ele aqui. Toda bênção é bem-vinda. Gosto muito de ver a missa cheia de cachorros e gatos", terminou.

A programação na paróquia segue até às 15h com louvores e a procissão. Às 18h haverá missa, seguida de arraial.

Procissão será realizada às 18h | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

