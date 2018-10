Professor acusado de estuprar alunas pode ser preso a qualquer momento

Manaus - Um professor de 47 anos, da Escola Municipal Maria Pereira Campos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, na tarde da última segunda-feira (1°), mas foi solto em audiência de custódia. Porém, segundo a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), Joyce Coelho, ele pode ser preso a qualquer momento.

A delegada Joyce Coelho afirmou ao EM TEMPO que há elementos suficientes para ele voltar à prisão, inclusive outras duas vítimas estão sendo ouvidas e têm nove anos.

"Além dessas vítimas, recebemos a informação que há mais crianças abusadas. O professor foi preso em flagrante com elementos suficientes, e não concordei com a liberdade. As investigações ainda continuam e a qualquer momento o professor será preso", garantiu a delegada Joyce Coelho.

Porém outras vítimas estão sendo ouvidas segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca). | Foto: Josemar Antunes

O homem é acusado de aliciar uma menina de oito anos. Após o flagrante, ele passou pelos procedimentos cabíveis na Depca e foi apresentado na audiência, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde foi solto para responder pelo crime em liberdade.

Na audiência, a juíza Rosália Guimarães Sarmento disse que o Ministério Público considerou que a prisão em flagrante foi ilegal. Conforme a decisão, a magistrada determinou a adoção de medida protetiva à vítima. Na qual o professor e a aluna não devem ter contato ou ficar no mesmo ambiente.

O crime

Conforme o registro policial, o crime ocorreu por volta das 9h durante intervalo de recreio da escola, localizada na rua São Benedito, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Ao Em Tempo, o pai da vítima, de 30 anos, relatou que a filha sentiu dores no mamilo e contou para a mãe de 36 anos que o professor tinha levantado a blusa dela e chupado o mamilo.

"A minha filha reclamou para mãe dela que estava com dores no mamilo. Ela disse que o professor levantou a blusa dela e chupou o mamilo durante o horário de recreio. Isso é um absurdo! O professor está na escola para educar e não para aliciar", reclamou o pai.

Protesto

O protesto ocorreu nesta quinta-feira, por volta das 11h em frente à unidade de ensino, na Zona Norte da cidade, onde os crimes teriam ocorrido. Com cartazes, dezenas de manifestantes pediram a prisão do professor.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o professor foi afastado das funções até a conclusão das investigações.

