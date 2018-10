Fogo atinge vegetação na região do Bariri, na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Uma área de vegetação nas proximidades do Prosamim do Presidente Vargas, na Zona Oeste de Manaus, pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (4), devido ao forte calor que assola a região amazônica.

Moradores da região informaram à equipe do EM TEMPO que o fogo teria começado na madrugada da última quarta-feira (3), no mesmo local. O morador Markson Duarte, de 43 anos, disse que o fogo teria começado em um local mais longe, onde vendedores queimam fios para pegar o cobre do fio e vender.

"A gente ligou pros Bombeiros e eles vieram pra apagar o fogo, mas com esse calor, começou de novo. O vento vem e acaba acendendo de novo o fogo. Inclusive, é a gente quem acaba apagando esse fogo", conta um dos moradores. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve no local para conter as chamas, que não se espalharam para nenhuma residência da região, conhecida como Bariri. De acordo com o subtenente Barroso, do CBMAM, foram usados 2 mil litros de água para apagar o fogo.

"Fica difícil de apagar porque o fogo vem de baixo. Tem bastante terra, madeira velha e muito lixo. Estamos conseguindo amenizar a situação, mas é um pouco mais complicado", explicou o oficial.

De acordo com um oficial do Corpo de Bombeiros, é difícil de apagar o fogo totalmente por conta da grande quantidade de lixo | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Leia mais

Bombeiros combatem incêndio em vegetação no Colônia Antônio Aleixo

Incêndio em área de vegetação põe risco em casas no Redenção