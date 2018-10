Após furtos e vandalismo, Praça da Saudade ganha iluminação

Manaus - Nesta semana, os trabalhos de reposição de fiação elétrica e iluminação na praça da Saudade, no Centro Histórico de Manaus, após atos de furtos e vandalismo. Foram recuperadas 28 luminárias e dois pontos de iluminação reinstalados no entorno da praça.

Durante duas semanas, os técnicos fizeram a reposição dos cabos e iluminação furtados, assim como o reparo das luminárias que se encontravam defeituosas, adotando medidas com a finalidade de dificultar a prática dos bandidos. Os trabalhos foram coordenados pela Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia), estrutura vinculada à Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe).

“A Praça da Saudade é emblemática e um dos pontos turísticos de Manaus, sendo bastante frequentada por jovens, famílias e turistas. A gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto não tem medido esforços para manter essa área em pleno funcionamento. A UGPM Energia estudou medidas para minimizar as ocorrências de furtos e vandalismo para que a população possa desfrutar desse importante espaço público da cidade”, destacou a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves.

O coordenador da UGPM Energia, Luiz Augusto Carvalho, informou que as equipes também fizeram a reposição de 450 metros de fio elétrico que foram furtados e, entre as medidas de segurança, todas as caixas de passagem do circuito subterrâneo de iluminação foram lacradas. “Esperamos que, após essas medidas, possamos manter 100% da iluminação da praça da Saudade”, destacou.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Obras de Verão já realizaram 45 quilômetros de recapeamento em Manaus

Você viu esse cachorrinho? Família oferece recompensa para encontrá-lo