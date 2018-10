250 vagas para vacinadores com remuneração de R$ 954

250 vacinadores e registradores que devem trabalhar na vacinação antirrábica do município | Foto: Divulgação

Manaus - A partir da 0h desta sexta-feira, (5), a Prefeitura de Manaus abre o Processo Seletivo Simplificado (PSS), para a seleção de 250 vacinadores e registradores que vão trabalhar na vacinação antirrábica do município.



O contrato dos selecionados terá duração de 62 dias, prazo de realização da campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O edital estará disponível para consulta no Diário Oficial do Município (DOM), edição desta quinta-feira, 4/10.

O contrato dos selecionados terá duração de 62 dias | Foto: Divulgação

O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que os vacinadores precisam comprovar, como requisito, ensino fundamental completo para participar do processo.



Os selecionados terão auxílio transporte, auxílio alimentação e salário família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.

“Para a função temporária, os selecionados terão remuneração de R$ 954, com parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico. Entre as atribuições do profissional estão o transporte das vacinas, aplicação das doses de vacina em cães e gatos e preenchimento do Certificado da Vacina”, informa Magaldi.

O interessado deverá preencher a Ficha de Inscrição, informando os dados dos documentos e anexar os arquivos individualmente em formato PDF | Foto: Divulgação





Não será cobrada taxa de inscrição. Diferentemente dos processos anteriores, a inscrição será realizada apenas pela internet, na página da Semsa, pelo endereço eletrônico http://semsa.manaus.am.gov.br , a partir de 0h desta sexta-feira, 5/10 até às 23h59min do dia 11.

O interessado deverá preencher a Ficha de Inscrição, informando os dados dos documentos e anexar os arquivos individualmente em formato PDF, tamanho 1MB no máximo, conforme informações constantes no edital.

