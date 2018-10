Marcela Bártholo é atração do ‘Agora É Festa Kids’

A primeira edição do “Agora É Festa Kids”, evento promovido pelo Grupo EM TEMPO, terá show da cantora Marcella Bártholo. | Foto: Divulgação

A primeira edição do “Agora É Festa Kids”, evento promovido pelo Grupo EM TEMPO, terá show da cantora Marcella Bártholo. A festa, em homenagem ao Dia das Crianças (12 de outubro), será realizada no próximo dia 13 (sábado), a partir das 17h, no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova.



Marcella, que atualmente mora do Rio de Janeiro, onde está se dedicando à carreira nacional e ao aprimoramento profissional, em cursos, vem a Manaus para cumprir uma série de compromissos de trabalho, entre eles, a apresentação no “Agora É Festa Kids”.

Acompanhada de bailarinos, Marcella adianta que pretende colocar o público para dançar. “Estamos escolhendo um repertório com músicas que as crianças e também os adultos gostam, para que todo mundo possa se divertir”, diz.

Entre as canções que estarão no set list destacam-se “Dançando” e “Poeira”, da cantora Ivete Sangalo; “O Sol”, de Victor Kley e “Pesadão”, de Iza.

