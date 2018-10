Fogo de artifício causa incêndio em galpão do Caprichoso, em Parintins

Parintins – Um incêndio queimou parte das alegorias do boi Caprichoso durante a noite desta quinta-feira (4), em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a assessoria de imprensa do boi-bumbá, momentos antes do incêndio, uma carreata política passou próximo ao local disparando fogos de artifício. Um dos fogos teria atingido a alegoria utilizada na apresentação desse ano.

“A alegoria atingida foi uma pequena, mas como o material é inflamável, as chamas estavam muito altas, e havia perigo de comprometer a rede elétrica”, afirmou o assessor de imprensa do Caprichoso.



Corpo de Bombeiros combateu as chamas | Autor: Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), as chamas atingiram cinco metros e foram necessários, aproximadamente, cinco mil litros de água para apagar o fogo.

No local, estavam reunidos membros do conselho do Caprichoso, o Presidente da Associação boi-bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

