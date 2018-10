Desembargador Rafael Romano é julgado em novembro por estupro de neta

Manaus - O caso envolvendo o desembargador aposentado Rafael Romano, de 73 anos, acusado de abusar sexualmente da própria neta, já tem data marcada para ser julgado no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Os dias 26 e 27 de novembro foram agendados por meio de despacho, nesta sexta-feira (5), assinado pela juíza Patrícia Chacon Loureiro, titular da Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.



No despacho, Patrícia Chacon marcou para o dia 26 de novembro a audiência de instrução do caso. Segundo a mãe da neta de Rafael Romano, a advogada Luciana Pires, de 43 anos, nas últimas movimentações, houve uma tentativa da defesa do ex-desembargador de desqualificar a vítima, assim como a declaração da própria Luciana.

De acordo com ela, a defesa de Romano teria entrado com pedido de absolvição sumária, que foi negado pela juíza. Patrícia Chacon determinou o prosseguimento do processo.

"Eles tinham levantado uma tese de que teríamos feito a denúncia por causa do divórcio, que eu seria louca... Mas defesa mesmo, da acusação, eles não têm", afirma a mãe da adolescente, que hoje tem 15 anos de idade, e tinha apenas 7 quando sofreu os abusos cometidos pelo avô.

"Eu espero, sinceramente, que ele seja julgado e condenado pela infância roubada da minha filha", completa a mãe.

Defesa de Romano



Já o advogado de Romano, José Carlos Cavalcanti Jr., informou que não chegou a ser pedida, exatamente, a absolvição sumária. Segundo o defensor do desembargador, no processo penal, após a apresentação da defesa preliminar, existe a possibilidade de o juiz se manifestar quanto à absolvição sumária.

"Isso mostraria que não existe o crime ou ele não seria o autor. De forma clara e objetiva, isso deveria ter sido demonstrado na defesa preliminar, e nesse caso, os elementos de convicção e provas precisam ser produzidos no processo", explicou o advogado.

Cavalcanti ainda ressaltou que o pedido foi para que se pudesse instruir o processo com a seriedade que o caso exige, mas não disse quais teses a defesa deve adotar no julgamento.

"Na decisão, temos uma série de negativas do juízo com relação aos nossos pedidos e, inclusive, a negação da absolvição sumária. As demais alegações e teses, vamos deixar para o processo e julgamento", salientou.

Histórico

Além de ter sido denunciado pelo abuso da neta, Rafael de Araújo Romano também foi alvo de uma nova denúncia por parte de uma mulher, hoje com 29 anos. A denúncia foi formalizada em junho deste ano, na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

O desembargador foi titular do Juizado Cível da Infância e da Juventude, em Manaus. Atuou como relator do caso do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, condenado a 11 anos e dez meses de prisão pelo crime de pedofilia. Romano também atuou na Operação Estocolmo, durante uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Federal. A ação desarticulou um esquema de exploração infantojuvenil em 2012.

