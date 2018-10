Mais de 7 mil servidores farão segurança do AM nas eleições de 2018

Manaus - O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Anézio Paiva, afirmou nesta sexta-feira (5) que a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estão preparados para a operação de segurança das eleições 2018.

Em todo o Estado, mais de 7,2 mil servidores, entre agentes da segurança pública estadual, federal e dos municípios, estarão envolvidos diretamente nas ações que visam garantir tranquilidade aos cidadãos no domingo de votação.



“Especificamente ao interior, encaminhamos reforços de policiais civis e militares para dar maior segurança a eleição. Na capital, todo o efetivo das forças de segurança estará de sobreaviso com as polícias. A população pode ir votar tranquila porque todo o sistema de Segurança Pública está empenhado em garantir que seja uma eleição dentro da normalidade”, disse o secretário.



Efetivo

Entre a capital e interior, a operação envolverá 3,5 mil policiais civis e militares, envolvido diretamente com as eleições. “Além disso, nós teremos operação em toda a cidade para combate da criminalidade”, enfatizou o secretário de Segurança. No período, estão previstas, ainda, a Operação Conscientização e Operação Lei Seca.

O plano operacional foi realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que solicitou a presença de forças federais em 27 cidades, incluindo a capital Manaus.

“Essa é uma medida que já foi adotada em pleitos passados, amplamente aplicada em outros estados da federação, e que visa dar maior capacidade operacional às forças de segurança locais, que atuarão em plantão reforçado nas ruas nos dias que antecedem e sucedem o domingo de votação”, destacou o coronel Paiva.

Dos 447 locais de votação em Manaus, 226 ficarão a cargo do Exército Brasileiro e 221 sob a responsabilidade da Polícia Militar do Amazonas (210 na área urbana e 11 na área rural). O secretário de segurança ressalta que os órgãos trabalham com planejamento estratégico e preventivo, inclusive com levantamento de informações pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI).

Atendimento à população



Durante as Eleições 2018, que acontecem no próximo domingo, dia 7 de outubro, a Polícia Civil do Amazonas irá atuar, na capital com 322 servidores, entre delegados, investigadores e escrivães.

Na noite de sábado (6) e madrugada de domingo, 120 policiais (entre delegados, investigadores e escrivães) estarão nesta operação “Lei Seca”, que será deflagrada pela Polícia Civil em todas as zonas de Manaus, a partir de 22h. No domingo, das 8h às 18h, durante o pleito, outros 90 servidores irão atuar nos 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital.



As delegacias que funcionam como Centrais de Flagrantes, 1º, 4º, 6º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 18º, 19°, 24º, 26º e 30º e demais DIPs, além da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) continuarão funcionando 24h.

Ainda no dia 7 de outubro, dois delegados e dois escrivães irão trabalhar, das 7h às 18h, no Juizado Especial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), posicionado nas dependências da Universidade Nilton Lins, situada na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul. Outros dois delegados estarão de plantão, das 7h às 19h, no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Nos municípios do interior do Estado, o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Henrique Brasil, informou que as 61 Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) irão funcionar 24 horas durante a eleição.

Os municípios que receberão reforços são: Urucurituba, Nhamundá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Maués, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio Içá, Tonantins, Pauini, Fonte Boa, Jutaí, Alvarães, Uairini, Boca do Acre, Canutama, Tapauá, Carauari, Itamarti, Juruá, Apuí, Novo Aripuanã e Codajás.



*Com informações da assessoria

