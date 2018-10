Arquiteto desaparece misteriosamente após encontrar cliente no AM

Arquiteto disse à esposa que iria encontrar um cliente na tarde em que desapareceu | Foto: Divulgação





Manaus - Familiares do arquiteto Amauri de Souza Santos, 53, estão procurando por ele desde a tarde desta quinta-feira, dia 4 de outubro, data em que saiu de casa, localizada na rua José Furtuoso (antiga rua da Paz), no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus, por volta das 12h, para encontrar um cliente e não retornou.

De acordo a esposa dele, Kalinka da Silva, no dia em que desapareceu, Amauri saiu por volta do meio-dia de casa para encontrar um cliente. Kalinka disse ainda que o arquiteto deixou a residência do casal com todo o equipamento de trabalho, mas não voltou como e costume.

A família não tem informações sobre o cliente que Amauri iria encontrar. O arquiteto não deu mais notícias aos familiares e amigos. A polícia já iniciou as investigações sobre o caso.

Ajude com informações

Quem puder colaborar com informações sobre o caso pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a esposa de Amauri basta ligar para o número: (92) 98450-0163.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

