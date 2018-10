Ambulante desaparece no rio Negro após tentar resgatar bola

Manaus - Um jovem de aproximadamente 18 anos, ainda não identificado, desapareceu nas águas da praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, no fim da tarde desta sexta-feira (5), ao tentar buscar uma bola além da boia de segurança. Uma equipe de guarda-vidas foi acionada às 17h17 e deu início as buscas imediatas enquanto aguardavam a chegada dos mergulhadores.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) o jovem trabalha como ambulante no local. "Ele estava acompanhado por dois outros amigos e que haviam decidido pegar uma bola após a área delimitada para banho. No retorno, ele teria pedido socorro, mas os colegas acharam que se tratava de uma brincadeira e ele desapareceu nas águas", detalha o sargento Denis Wilson.

Ainda acordo com os Bombeiros, até o presente momento, os guarda-vidas realizam as buscas no local e a equipe de mergulho já está em deslocamento para realizar buscas submersas.

