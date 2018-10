Grávida entra em trabalho de parto no local de votação em Manaus

Manaus - Um mulher grávida presente na Escola Arthur Virgílio Filho, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Etelvina para votar, entrou em trabalho de parto e foi socorrida por agentes do Manaustrans, que acionaram o Samu.

A grávida foi levada para a Maternidade Azilda da Silva Marreiro, na avenida Samaúma, Cidade Nova, ao lado do SPA Galileia, conforme informações do Manaustrans.

Não há informações sobre o estado de saúde da mãe e bebê.

Efetivo na rua

De acordo com o Comandante da Polícia Militar Claudio Silva, a PM dispõe de um efetivo total de 2147 policiais militares nas ruas da capital, além de 2141 no interior do Estado. "Estamos a postos para resolver qualquer situação, portanto todo o efetivo da Polícia Militar foi convocado para atuar neste dia tão importante para o Brasil", aponta.

Além da PM, a Polícia Civil também convocou reforço para atuar na capital, e interiores do Estado.

*Colaborou Isabella Bastos

Leia mais

Instituto ‘Dona Lindu’ é usado como abrigo para moradores de rua

Instituto da Mulher deve transferir serviço de ginecologia

Terceirizados reclamam de salários atrasados no HPS Platão Araújo