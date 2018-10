Balanço: Em 17h, dez ocorrências são registradas no AM

Manaus -Durante a operação das Eleições 2018, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do disque emergência 193, registrou 10 ocorrências no período de 17h desse sábado (06) até as 7h42 deste domingo (07), em Manaus.

Desses registros, o CBMAM atendeu quatro incêndios em vegetação, uma queda de árvore, um auxílio ao Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um corte de anel, um princípio de incêndio, duas ações preventivas.

Incêndio em Vegetação

Manaus amanheceu o domingo de eleições (07) com neblina de fumaça em vários pontos da cidade, isso tudo em decorrência às quatro ocorrências de incêndio em vegetação que foram registradas no período de 16h de ontem (06/10) até às 7h de hoje por meio do disque emergência 193 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O primeiro chamado ocorreu às 16h52, em um dos conjuntos residenciais do Prosamim, localizado na rua Plácido Serrano, bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital, onde os bombeiros militares combateram chamas em uma área de 50m² utilizando 200mil litros de água.

O segundo caso registrado, foi às 17h27, no bairro Santa Etelvina, mais precisamente na rua João Monte, no residencial Manauara, zona norte da capital, onde a guarnição debelou chamas em uma área de 30m² utilizando 1.000 litros de água.

Partindo para a terceira ocorrência de incêndio em vegetação em Manaus, o registro foi por voltas das 20h30 na rua Paulo Pinto Nery, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, onde o fogo atingiu uma área de 1.000m² e foi combatido com 20 mil litros de água.

O ultimo registro, ocorreu no bairro do Mauazinho, na avenida Solimões, próximo à rotatória da Gillete, onde o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente debelou focos de incêndio em uma área 400m², foram usados nessa ocorrência 3mil litros de água.

Lembrando que a prática de queimadas é crime ambiental e, além de proporcionar acidentes mais graves, esses incêndios podem ocasionar problemas respiratórios graves, principalmente em crianças e idosos.

Queda de árvore

Uma equipe do Quartel do Comando Geral (QCG) de bombeiros Militares atendeu uma ocorrência de queda de arvore que estava em risco, às 17h31, na rua Bandeira Branca, próximo ao Restaurante Açaí, no bairro Aparecida, zona sul.



Além dessas ocorrências, o Corpo de Bombeiros realizou auxilio ao Samu no transporte de pessoa obesa por volta das 23h25, no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Outras atividades foram os pontos de prevenção junto ao Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no Sistema Penitenciário de Manaus como também as prevenções nas Eleições 2018.

*Com informações da assessoria



