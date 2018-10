Incêndio atinge apartamento no Viver Melhor, em Manaus

Manaus - Um princípio de incêndio foi registrado no final da manhã deste domingo (7), em uma residência no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. O sinistro foi registrado no bloco 54 da primeira etapa do conjunto habitacional, nas proximidades do terminal de ônibus da linha 560.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou ao local, e até o momento, não foi relatado nenhum ferido. Segundo informações da assessoria de comunicação da corporação, o incêndio teria sido controlado por populares.

Ocorrências

Até a manhã deste domingo, a corporação registrou 10 ocorrências, sendo quatro incêndios em vegetação, uma queda de árvore, um auxílio ao Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, um corte de anel, um princípio de incêndio e duas ações preventivas. Todas as ocorrências foram registradas na Central 193.

A última ocorrência registrada pelos Bombeiros aconteceu no bairro do Mauazinho, na avenida Solimões. No local, palco de um incêndio em vegetação, foram usados 3 mil litros de água, em uma área total de 400 metros quadrados.

Ainda na manhã deste domingo (7), a cidade de Manaus amanheceu sob uma forte nuvem de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, a nuvem vista na cidade durante esta manhã, vem do acúmulo de várias queimadas no último sábado (6) e dos últimos dias nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

