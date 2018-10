Vídeo exclusivo: assista o grave acidente que matou 2 homens em Manaus

Manaus - Um grave acidente de trânsito deixou dois mortos e um ferido, na manhã deste domingo (7). Conforme a polícia, o carro modelo Pálio trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle, colidiu contra um muro de uma casa e capotou no terreno da propriedade. O caso aconteceu por volta das 11h30, na avenida Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O auxiliar de serviços gerais Magno Dias da Fonseca, de 51 anos, e o padeiro Cláudio Souza Ferreira, de 43 anos, não resistiram ao impacto e morreram no local do acidente. O condutor do veículo, identificado como Francenildo da Silva Freire, foi retirado das ferragens, com o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e levado ainda com vida pelo Samu para uma unidade de saúde na capital.

Testemunhas informaram que as três vítimas eram amigos e moravam próximos de onde ocorreu o acidente. A irmã de Magno, a manipuladora de alimentos Ana Batista, 43, contou que o auxiliar de serviços gerais estava comemorando o aniversário desde o sábado (6).

“Depois que ele saiu do trabalho, foi encontrar com os dois e foram comemorar. Ficamos sabendo que mais cedo eles estavam em um balneário e no retorno pra casa aconteceu essa fatalidade”, lamentou a irmã da vítima.

Um vídeo obtido com exclusividade pelo EM TEMPO mostra o exato momento do acidente. Veja:

