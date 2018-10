Após grave acidente no Tarumã, Detran intensificará fiscalização

Manaus – Após o registro de um grave acidente, que deixou dois mortos e um ferido na manhã deste domingo (7) , o diretor presidente do Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM), Vinicius Dniz, afirmou que intensificará o número de pessoas realizando fiscalizações nas ruas para garantir o cumprimento da Lei Seca no trânsito.

“Sabemos que a Lei Seca proíbe a mistura de álcool e direção é antiga e já está em vigor há um bom tempo. Não podemos permitir que mais acidentes assim ocorram”, pontuou Diniz.

O órgão vem realizando blitzes de fiscalização e ações educativas durante todo domingo, primeiro turno nas eleições, especialmente nas proximidades dos pontos de votação, em todas as zonas da capital amazonense, e nos municípios da região metropolitana de Manaus.

As operações de fiscalização serão feitas, também, após o encerramento da votação. Isso porque os eleitores costumam acompanhar a apuração dos votos consumindo bebidas alcoólicas.

Vale destacar que a lei eleitoral não impede a prisão por embriaguez ao volante, já que esta é feita em situações de flagrante de delito.

Ônibus

O transporte público foi liberado na capital. Entretanto, muitas pessoas tem relatado demora nas linhas de ônibus da capital amazonense. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a frota está rodando da mesma forma que em um dia normal.

O superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, pediu que a população tenha paciência na hora de aguardar o transporte público.

“Tenhamos calma pois os ônibus estão fazendo a rota normal, se pegarmos do Terminal 4, na Zona Norte, até o Centro demora aproximadamente duas horas, por isso, pode ser que haja demora em alguns pontos", falou.

A respeito dos ônibus nas garagens, o superintendente afirmou que trata-se de uma medida de contingência. "Os ônibus estão aí para serem usados em caso de queda de algum dos veículos que está circulando na capital. Afronta está circulando como em um dia normal", disse.

Leia mais:

Vídeo exclusivo: assista o grave acidente que matou 2 homens em Manaus

Incêndio atinge apartamento no Viver Melhor, em Manaus