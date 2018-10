Parciais: Com 63% das urnas apuradas eleição no AM segue para 2°turno

Manaus - Com 63,16% das urnas apuradas, o candidato Wilson Lima (PSC) lidera a disputa pelo governo do Amazonas, com 37,01% dos votos válidos.

O atual governador do estado, Amazonino Mendes (PDT) aparece com 30,95% e David Almeida (PSB), com 22,67%.

Os votos brancos somam 2,14% e os nulos, 7,51%. Até o momento, a abstenção registrada é 18,18%.

