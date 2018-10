Prefeitura atua com fiscalizações durante eleições gerais na capital

Manaus - Para garantir a organização durante o primeiro turno das eleições gerais na capital neste domingo (7), a Prefeitura de Manaus realizou ações de fiscalização do transporte, trânsito e mutirões de limpeza foram realizados por equipes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização no Trânsito (Manaustrans) e Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Mais de 70 fiscais e vistoriadores do SMTU atuaram em vários pontos estratégicos na Operação Eleições 2018, desde às 4h, para garantir a normalidade e funcionamento da frota de ônibus. Os profissionais estiveram em todos os terminais de ônibus, estações de bairros, garagens das empresas e saídas para estrada AM-010, bem como na Ponte Phelippe Daou.

No sábado, 6/10, foi publicado o decreto que regulamentou a Lei nº 2.342, assinada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que garantiu a gratuidade da tarifa de transporte público para o primeiro turno das eleições de 2018.

“Pela determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, desde a madrugada, os fiscais estão nas ruas e, dessa forma, estamos monitorando toda a frota que está com a carga máxima de 1.249. O transporte gratuito vai até às 20h”, explicou o superintendente da SMTU, Franklides Ribeiro.

O Manaustrans também esteve em todas as zonas da cidade, com mais de 300 agentes de fiscalização, que contribuíram para a fluidez do trânsito e o acesso dos eleitores às zonas eleitorais de forma organizada.

“O Manaustrans desde às 6h já estava atuando nas principais vias de Manaus e as maiores escolas da cidade também receberam equipes do órgão. Estivemos nesses locais para auxiliar a movimentação da comunidade, reservando espaços para pessoas com deficiências, para que o eleitor chegasse com tranquilidade até seu local de votação”, destacou o diretor de Controle e Gestão do Manaustrans, Sandro Araújo.

Eleitores satisfeitos

A gratuidade na tarifa dos ônibus agradou os eleitores que pontuaram a importância desse direito. “É uma economia que eu tenho. Eu, como cidadã, estou utilizando o transporte para ir escolher os meus candidatos”, comentou a estudante Stefany Libório.

Já o militar Didel Martins saiu do trabalho diretamente para exercer seu direito democrático. “Está tranquilo e rápido. Acredito que isso aconteça porque as pessoas optaram por votar perto de casa. Estou vindo do meu trabalho agora, indo votar”, contou.

Limpeza intensificada

Aproximadamente 100 agentes de limpeza da Prefeitura de Manaus iniciam, a partir das 19h deste domingo, uma força-tarefa para retirar panfletos de cunho político espalhados pelas ruas da cidade neste dia de eleição.

Equipes de fiscais da Semulsp detectaram diversos pontos da cidade, principalmente nas proximidades de Zonas Eleitorais, tomados por panfletos com mensagens políticas e apócrifas.

Nas últimas eleições, em 2016 e 2017, a Prefeitura não registrou casos de derrames de “santinhos” nas ruas. O último problema desse tipo que a Semulsp enfrentou foi durante o pleito de 2014, em que a cidade também foi tomada por folhetos e os conhecidos “santinhos” políticos.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Transporte coletivo público será 'gratuito' no domingo de eleição

Mais de mil e duzentos ônibus irão operar no domingo de eleições

15 mil pessoas deixam Manaus para votar em municípios do interior