Ação visa retirar 'lixo político' das ruas de Manaus após Eleições

Manaus - Uma força-tarefa foi realizada para intensificar a limpeza em mais de 30 bairros de Manaus, após o primeiro turno das Eleições 2018, neste domingo (7). Cerca de 100 agentes participaram do trabalho.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o trabalho entrou pela madrugada e continua avançando nesta segunda-feira (8).

“Nossas equipes foram reforçadas ontem, quando os fiscais detectaram maior quantidade de material espalhado. Desde o pleito de 2014 não tínhamos tanta sujeira”, avaliou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Até agora, foram percorridos mais de 30 bairros com a varrição e remoção mecanizada dos resíduos. “Muitas ruas ficaram inteiramente sujas com santinhos de candidatos, principalmente nos arredores das Zonas Eleitorais. Exemplares foram recolhidos e repassados às autoridades. A nossa programação segue reforçada até as ruas ficarem novamente limpas”, garantiu.

Os pontos mais problemáticos foram nos bairros Compensa, São Francisco, Alvorada 1 e 2, São Raimundo, Dom Pedro, Novo Aleixo, Educandos, Cachoeirinha, Colônia Oliveira Machado, Flores, Santa Luzia, Tancredo Neves, Petrópolis, São Lázaro, Distrito Industrial, Morro da Liberdade, Santa Etelvina, São José, Bairro da União e Jorge Teixeira.

Também foram desenvolvidas ações na Raiz, São Sebastião, Vieiralves, Cidade Nova 5, Grande Circular, Coroado, Parque 10, Vila da Prata, São Jorge, Manaus Moderna, Centro, Betânia, além das avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Maceió, Umberto Calderaro e André Araújo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Você vota em candidato que espalha santinhos ao redor das escolas?