Área de vegetação próximo ao Hospital João Lúcio pega fogo

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (8), moradores da rua Rio Amatri, antiga estrada do Sesi, ao lado do hospital João Lúcio, localizado na zona Leste de Manaus, relataram a ocorrência de um incêndio em vegetação atrás da unidade de saúde.

De acordo com o morador Edimilson de Souza, de 55 anos, muitas pessoas jogam lixo no local, e nesse período do ano sempre ocorrem focos de incêndio nesta mata.

"O fogo começou por volta das 11h, mas os bombeiros só passaram por aqui por volta das 14h e resfriaram o local. O problema todo é que o povo joga muito lixo, é cama, é sofá, tem de tudo. É muita irresponsabilidade das pessoas que as vezes vem de longe jogar lixo aqui", declarou Edmilson.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam), nesta primeira semana do mês já foram 28 ocorrências de queimadas em vegetação na cidade.

| Foto: Andreza Cunha

Leia mais:

Fogo atinge vegetação na área do Bariri, na Zona Oeste de Manaus