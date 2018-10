Enem terá geomonitoramento de locais de provas no Amazonas

Manaus - Os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas serão geomonitorados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em tempo real, para evitar ocorrências, coibir fraudes e garantir a segurança durante a aplicação das provas aos 123,8 mil inscritos no Estado.

O Enem será realizado nos dias 04 e 11 de novembro deste ano em todo País. No domingo (4), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Redação / Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no domingo (11), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias / Matemática e suas Tecnologias.

O coordenador de planejamento e gestão integrada do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), coronel Fábio Pacheco, explicou que o geomonitoramento será possível por meio da integração dos sistemas tecnológicos dos órgãos de Segurança Pública e do Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose) com imagens das escolas fornecidas pelas Secretarias de Estado (Seduc) e Municipal (Semed) de Educação.

"Faremos um geoprocessamento de todos os locais de aplicação de provas para monitoramento. Com isto, será possível, por exemplo, clicar em determinada escola ou local de prova e ter, em tempo real, informações sobre quantas pessoas estão realizando o Enem no local, qual viatura mais próxima com rota e tempo estimado de chegada em caso de ocorrência", disse o coronel.

O geoprocessamento foi utilizado com êxito pela SSP-AM durante o primeiro turno das eleições no Amazonas. Todos os locais de votação foram monitorados, em tempo real, para combater a prática de crimes eleitorais.

As ações de monitoramento

Além do geomonitoramento dos locais de prova, haverá a utilização das câmeras localizadas nas viaturas da Polícia Militar que são integradas ao sistema do CICC para monitoramento das vias em Manaus e a criação de uma matriz com relatórios que compilarão os dados da Operação Enem no Amazonas.

As ações referentes à Operação Enem no Estado fazem parte de um convênio firmado entre a SSP-AM e o Ministério da Educação, via Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), firmado em 2017 com vigência até dezembro deste ano.

Segundo o convênio, fazem parte das responsabilidades da SSP-AM realizar a escolta das provas até o local de aplicação do Exame, assim como realizar o policiamento ostensivo e o monitoramento para garantir a segurança nos dias do Exame.

*Com informações da assessoria

Leia mais

A um mês do exame, ansiedade marca alunos que farão Enem

Inep deve divulgar locais de prova do Enem no dia 22