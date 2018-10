Longas de 87 países disputam vagas na categoria de filme estrangeiro

"O Grande Circo Místico" foi indicado para representar o Brasil no Oscar, em 2019 | Foto: Reprodução

Um total de 87 países submeteu seus longas-metragens para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme em língua estrangeira do Oscar 2019. Desse número, cinco serão selecionados para participar da premiação.



A seleção é feita pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Diferentemente das outras categorias, nem todos são obrigados a votar – participam somente aqueles que se comprometerem a assistir a pelo menos 12 filmes participantes.

Filme brasileiro

Neste ano, o longa escolhido para representar o Brasil foi “O Grande Circo Místico”,do diretor Cacá Diegues. Seu enredo gira em torno de uma família circense e atravessa cinco gerações de sua história a partir da perspectiva de Celavi (personagem de Jesuíta Barbosa), um mestre de cerimônias que nunca envelhece. Rodado em Lisboa em 2015, é uma coprodução Brasil, França e Portugal.



Um dos favoritos na disputa é “Roma”, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón. O filme, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, tem o enredo baseado em memórias de infância do diretor, na Cidade do México. Cuarón já foi vencedor do Oscar de melhor diretor em 2014, pelo seu trabalho em “Gravidade”. Produzido e distribuído pela Netflix, o longa tem previsão de passar pelos cinemas brasileiros antes de ser disponibilizado no serviço de streaming. Ainda não foi definida uma data de estreia, entretanto.

A América Latina também está bem representada por “Pájaros de Verano”, que estabelece a gênese dos cartéis de drogas da Colômbia e revisita o passado indígena do país. Ambientada na década de 1970, a trama gira em torno de uma família de nativos que se envolve com o tráfico de drogas nos arredores de Bogotá.

A dupla de diretores Cristina Gallego e Ciro Guerra foram responsáveis por levar a Colômbia pela primeira vez ao Oscar, em 2016, com o filme “O Abraço da Serpente”.

Outros filmes que tiveram destaque em festivais internacionais também participam da corrida. “Assunto de Família”, obra escolhida para representar o Japão no Oscar, foi o grande vencedor do Festival de Cannes; o belga “Girl”, longa de estreia do diretor Lukas Dhont, foi premiado no mesmo festival. Com 100% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, o suspense dinamarquês The Guilty”, do também estreante Gustav Möller, foi amplamente elogiado em Sundance.

Os finalistas ao Oscar serão anunciados em 22 de janeiro de 2019 e a cerimônia ocorre em 24 de fevereiro. A premiação será transmitida em mais de 225 países de todo o mundo.

Leia mais:

O Grande Circo Místico representará o Brasil no Oscar

Veja os filmes candidatos à indicação do Brasil ao Oscar em 2019

Diário de horrores - série de contos de terror estreia na netflix