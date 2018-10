Fundeb será depositado dia 15 e pagará até R$ 10 mil para professores

Manaus – O abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) irá pagar R$ 3,6 mil para professores e pedagogos por regime de 20h. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (9) pelo secretário estadual de educação, Lourenço Braga.

A liberação acontece logo após o anúncio de um segundo turno para o governo do Amazonas entre Wilson Lima e o candidato a reeleição Amazonino Mendes. Porém, Lourenço Braga salientou que o repasse da verba nada tem a ver com a disputa política. O julgamento do repasse ou não do abono foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM)

“O julgamento todo competiu ao tribunal e, para ele, não importa em desequilíbrio no pleito pois não se trata de revisão geral de vencimentos e sim do pagamento de uma parcela, portanto, não compromete o pleito”, afirmou.

O abono será concedido aos professores e pedagogos no dia 15 de outubro, mesma data em que se comemora o Dia do Professor. Mais de 25,7 mil profissionais da rede estadual de educação receberão o dinheiro proveniente das sobras do Fundeb.

Para os servidores que trabalham 40 horas, o valor pago será de R$ 7.200,00 e R$ 10.800,00 para os educadores que trabalham 60 horas. Os educadores beneficiados correspondem a 31.400 matrículas, entre professores e pedagogos, totalizando um repasse de pouco mais de R$ 94 milhões.

Segundo a decisão do TRE-AM, o pagamento não incide “na proibição legal referente ao Fundeb estatuído no art. 23 da Lei nº 11.494/07. Diante do exposto, defiro o pedido de autorização para utilização de verbas do FUNDEB pelo Governo do Estado do Amazonas para pagamento de abono aos professores e pedagogos da rede pública de ensino”, escreveu o juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior, relator do TRE.

Reformas prediais

Em sua maioria, o Fundeb é utilizado para pagamento da folha de pessoal da Seduc, porém, 40% desse valor repassado também deve ser usado com todo o resto do funcionamento da secretaria. Isso inclui pagamento de técnicos de educação, até gastos com merendam, reformas e manutenção predial das escolas.

Segundo o secretário de educação, somente este ano, foi gasto um valor de aproximadamente R$ 43 mi em obras. “Encontramos escolas em condições físicas deploráveis e investimos o dinheiro nessas reformas”, pontuou.

