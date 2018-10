Pais poderão acompanhar desempenho escolar dos filhos por SMS

Manaus - Os pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino poderão receber por SMS a frequência e desempenho do estudante, por meio do “Diário Digital da Secretaria Municipal de Educação (Semed)”. A Prefeitura de Manaus já tem quatro escolas que são as primeiras a utilizar a nova ferramenta, que é uma parceria com a empresa Mira Educação. O programa foi implantado no dia 1º deste mês, ainda de forma piloto, com o intuito de ser ampliado em 2019.

Nesta terça-feira (9), assessores pedagógicos participaram da apresentação dos resultados do uso da tecnologia nas unidades, que aconteceu no auditório da secretaria. A utilização do Diário Digital será de duas formas, pelo celular, baixando o aplicativo “Mira Aula” ou pelo computador, por meio da plataforma “Mira Escola”. O programa funciona de forma offline, facilitando o trabalho pedagógico do professor.

De acordo com a coordenadora da Gestão Integrada da Educação (Gide), Musa Rosas, o objetivo é que, em 2019, as 498 unidades de ensino da Semed estejam fazendo uso do diário, acelerando os processos das escolas e, principalmente, facilitando o trabalho do professor.

“O professor não usará mais o diário físico, tudo será registrado digitalmente e ele poderá escolher de que forma vai utilizar a ferramenta, se pelo celular, notebook ou computador. Com isso, ele ganha tempo e ainda facilita os processos das escolas, já que toda a informação sobre o aluno estará disponível de forma mais prática e célere”, explicou a coordenadora.

As escolas municipais Ana Mota, Irmã Dulce, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dalva Maria e a Creche Municipal Luzenir Farias, todas no bairro Petrópolis, Zona Sul, foram as primeiras unidades a utilizar o projeto. De acordo com o gerente pedagógico da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul, Anderson Rodrigues, o uso da ferramenta virtual, apesar de assustar alguns educadores, em pouco tempo de implantação já mostrou ter uma boa funcionalidade. “Tudo que é novo assusta um pouco. Alguns professores demonstraram resistência, mas logo perceberam como é fácil a utilização da ferramenta”, mencionou ele.

O Diário Digital deve ser preenchido todos os dias pelo professor, da mesma forma como acontece no diário de papel, a diferença é que, se o educador deixar de preencher, o diretor da escola precisa liberar o sistema para que o conteúdo e frequência dos alunos sejam lançados. O professor também pode mandar SMS para o pai ou responsável do aluno, que poderá acompanhar o desempenho do filho, bem como a frequência do mesmo.

A Mira Educação é uma empresa de São Paulo com parcerias em mais de 25 Estados do País. A parceria sem custos para a Semed é de 2 anos, mas que pode ser renovada e sempre que necessário uma equipe virá a Manaus para orientar os professores e assessores, até que toda a rede esteja utilizando facilmente a ferramenta. “Não é um sistema difícil de utilizar, mas até todos estarem totalmente adaptados, nós faremos esse trabalho de orientação”, afirmou o fundador da empresa, Rangel Barbosa.

