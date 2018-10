Detento é encontrado morto dentro de banheiro no Compaj

Manaus -Nesta terça-feira (9), Alexsander Lima dos Santos, de 33 anos, foi encontrado morto dentro de um banheiro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8, da BR - 174 (Manaus – Boa Vista). A polícia trabalha com a suspeita de morte por asfixia.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), está apurando as circunstâncias que levaram a morte do detento.

Alexsander foi encontrado morto, supostamente por asfixia, dentro do banheiro no Pavilhão 3. Ele ocupava a cela 06, Ala 2, do mesmo pavilhão onde foi encontrado.

A Seap informa ainda que o caso foi encaminhado ao Distrito Integrado de Polícia (DIP), mais próximo da localidade, bem como ao Instituto de Criminalística para trabalhos de perícia que identifiquem as causas da morte.

A Seap ressalta que os casos ocorridos nesta terça-feira, 09, nas unidades prisionais Compaj e UPP, são considerados atos isolados.

*Com informações da assessoria

