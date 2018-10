Aproximadamente 2 mil crianças festejam abertura da 'Festa da Criança'

Manaus – Mais de 1,8 mil crianças participaram da abertura da segunda edição do evento “Festa da Criança”, na Escola Municipal Professora Sílvia Helena Costa de Oliveira Bonetti, no bairro Lago Azul, conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus.

O evento aconteceu durante a manhã desta terça-feira (9) e contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e da primeira-dama do município, Elisabeth Valeiko.

Idealizado pela presidente do fundo Manaus Solidária e primeira-dama, o evento é realizado em bairros periféricos da cidade e com crianças em situação de vulnerabilidade social. Essa já é a segunda edição da “Festa da Criança”.

Mais de 1,8 mil crianças participaram da abertura do evento | Foto: Ione Moreno

“É algo planejado durante todo o ano com muito carinho, pois entendemos que nossas crianças são o futuro da nação e precisam de oportunidades para crescer. Pensando nisso, o Fundo Manaus Solidária busca sempre ajudar instituições que acolhem crianças”, destacou Valeiko.

A ideia é levar música, teatro, educação ambiental e bucal, além de atividades esportivas e lúdicas de qualidade para as crianças que, por diversos motivos, não conseguem ter acesso a essas atividades e serviços. No ano passado, a programação levou alegria a mais de três mil crianças dos bairros Mauazinho, Colônia Oliveira Machado e Colônia Antônio Aleixo.

A ação mistura brincadeiras de rua com atividades lúdicas e educação, tudo para que as crianças e os pais se alegrem, e, ao mesmo tempo, aprendam mais sobre sua própria saúde e o cuidado com o meio ambiente.

Prefeito de Manaus interagiu com o público durante o evento | Foto: Ione Moreno

Para a gestora da unidade de ensino, Tatiana Leal, o principal benefício está na integração entre comunidade e escola. “É muito bom ver tudo organizado e as crianças se divertindo junto com os pais, dá um sentimento de gratidão muito grande em nós", enfatizou.

O prefeito de Manaus informou que investir nas crianças é essencial para garantir um futuro próspero para a população. "Nossa luta é colocar e garantir educação em conjunto com políticas sociais para termos essas crianças sempre próximas de nós, pois elas são nosso futuro", concluiu Arthur Neto.

