Defensoria amplia atendimento pelo Disk 129 para Centro e Compensa

Manaus - O atendimento com dia e horário marcado pelo Disk-129 realizado com sucesso pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) será ampliado agora para os núcleos que funcionam na rua 24 de Maio, no Centro de Manaus, e no Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) da Compensa, Zona Oeste da capital.

A informação é do defensor público geral, Rafael Barbosa, destacando que com essa ampliação, a DPE-AM avança mais no processo de buscar a excelência, evitando as filas e garantindo ao assistido dignidade no atendimento.

Na unidade da DPE que funciona na Rua 24 de Maio, Centro, o atendimento agendado começa no próximo dia 25 deste mês para a área da família. Da mesma forma, na unidade do PAC da Compensa, o atendimento agendado começa no dia 29 deste mês para a área da família.

*Com informações da assessoria

