Jovem desaparece após discussão com a irmã em Manaus

Manaus - Isaías Barros de Souza, de 17 anos, fugiu de casa na última sexta-feira (5), por volta das 20h30, depois de discutir com a irmã sobre vestibular. O jovem saiu de casa com uma mochila e algumas mudas de roupa conforme contou a família para a reportagem do EM TEMPO.

A irmã do desaparecido, servidora pública Samadhy Siqueira, de 26 anos, disse que teria sido muito dura durante discussão com o adolescente sobre a chegada das datas das provas de vestibulares. O celular, que o jovem deixou em casa antes de sumir, foi o motivo da discussão.

"Eu fui muito dura com ele, nós estávamos discutindo sobre o uso excessivo de celular, que estava o atrapalhando a estudar. As datas das provas estão chegando e ele estava mais preocupado em usar o aparelho, que tirava a atenção dele", disse a irmã.

Ela ainda não soube informar com qual roupa o jovem saiu de casa e qual ele estaria usando pois teria saído com várias mudas de roupa. "A última vez que recebemos notícia de onde o viram, foi no Largo de São Sebastião, no Centro", finalizou Samadhy.

A família pede para que quem tenha informações sobre o paradeiro de Isaías, ligue para os números (92) 99135-6848 ou ( 92) 98201-6999.

