Rede de água em comunidades do Tarumã será expandida

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o presidente da empresa concessionária Manaus Ambiental, Renato Medicis, deram início aos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento de Água para o Parque Solimões e Portal Tarumã, ambas comunidades localizadas no bairro Tarumã, zona Oeste. O prefeito aproveitou a oportunidade para vistoriar o trabalho de asfaltamento que está acontecendo em 12 ruas do bairro e que deve se estender conforme também avançarem os serviços de água e esgoto.

“Nós temos um mapa de todas as ruas que serão perfuradas, vai ser um trabalho muito minucioso e que deve durar cerca de seis meses, contando com as eventuais chuvas do inverno manauara. Estamos, ainda, fazendo o asfaltamento de nove vias secundárias e três vias principais no Parque Solimões 1, depois vamos para o 2. Sinceramente, estou muito feliz com o trabalho da nossa equipe, com a parceria com a Manaus Ambiental e com o fato de estarmos comungando com o povo, trazendo soluções para ele”, destacou o prefeito Arthur Neto, acompanhado da primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O Sistema de Abastecimento de Água para o Parque Solimões e Portal Tarumã consiste na implantação de 22 quilômetros de novas redes, incluindo a construção de três poços e um reservatório de 300 mil litros de água potável. Serão quase 3 mil novas ligações, garantindo mais dignidade aos moradores do Parque Solimões e Portal Tarumã, beneficiando 12 mil moradores das localidades.

Os serviços atendem as especificações da Prefeitura de Manaus para que todas as pessoas da cidade tenham acesso à água tratada e de qualidade. Atualmente, mais de 95% de residências da capital possuem rede de água encanada. O cronograma de trabalho consiste em iniciar a ação pelas vias secundárias. As obras em vias principais serão realizadas no período noturno para reduzir o incômodo ao trânsito no local.

Segundo o diretor-presidente da Manaus Ambiental, Renato Medicis, a expansão da rede de abastecimento traz avanços positivos. “Os moradores já estão sendo informados sobre a importância do serviço e esse é só mais um passo de um grande investimento que vamos fazer para regularizar o abastecimento de água e também para ampliar as redes de esgotamento sanitário na cidade. Nos próximos cinco anos, vamos estar investindo cerca de R$ 800 milhões na capital e, como o prefeito falou, até 2030 vamos estar com 80% da cidade com esgotamento sanitário”, afirmou.

A Manaus Ambiental mantém diálogo permanente com os órgãos municipais, entre eles, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), de modo a viabilizar a execução dos trabalhos, bem como da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados ao Município de Manaus (Ageman) e Unidade Gestora Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM Água).

Comunidade

A Manaus Ambiental também tem o compromisso de estabelecer o diálogo com a população, mantendo os moradores devidamente informados sobre os serviços prestados. Por meio do “Programa Afluentes”, os líderes comunitários do bairro se reuniram com a equipe da concessionária. A primeira reunião foi realizada em 25 de setembro e, durante o encontro, foram apresentadas sugestões e demandas por parte da população, que já estão na pauta da empresa. O programa foi lançado em agosto deste ano, com o objetivo de garantir a integração entre as associações de moradores, líderes comunitários e a empresa, estabelecendo um canal aberto de comunicação com a comunidade.

*Com informações da assessoria

