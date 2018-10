Cano quebra e alaga rua no centro histórico de Manaus

Manaus – Um cano da rede de abastecimento de água se rompeu na Avenida Instalação, próximo ao Terminal da Matriz, no Centro de Manaus e causa vazamento na área. Servidores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) monitoram a passagem de veículos no local.

O local é uma das principais rotas de passagem dos ônibus que circulam pelo centro de Manaus e devido ao vazamento, apenas uma das faixas está liberada para a passagem dos veículos.

Segundo a proprietária de uma loja de fotografia próxima ao local do vazamento, o cano quebrou na tarde de terça-feira (9) e a equipe de manutenção da concessionária foi na manhã desta quarta (10) até o local para resolver a situação.

A reportagem solicitou posicionamento da Manaus Ambiental e aguarda a resposta.

Leia mais:

Adutora rompe e deixa avenida alagada na Cachoeirinha

Adutora rompe e prejudica trânsito e fornecimento de água na Zona Sul