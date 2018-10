Após grave acidente na Pista da Raquete, moradores fazem manifestação

Manaus - Uma caçamba tombou na manhã desta quarta-feira (10), na rua Hibisco (antiga Pista da Raquete), no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Dois homens ficaram presos às ferragens e foram socorridos por equipes dos bombeiros. Há suspeita de que o acidente tenha sido causado por uma imprudência cometida pelo motorista do caminhão.

O veículo, modelo Mercedez-Benz, cor azul, placa NOV-2379, transportava materiais recicláveis. O motorista acabou perdendo o controle da caçamba ao fazer uma curva acentuada à direita. Ele havia acabado de descer uma ladeira da rua W e atingiu a carcaça de um veículo velho estacionado na via.

Elyson Menezes Almeida, de 26 anos, que conduzia o veículo, e o ajudante de cargas Ediney Amorim do Nascimento, de 21 anos, ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate dos feridos.

De acordo com o subcomandante Lima Galeno, do Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram lesões, principalmente, nas partes superiores do corpo. Os dois homens foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na mesma zona. O trânsito no local ficou interditado por mais de duas horas.

Causas

Ainda não informações sobre as causas do acidente. A suspeita inicial é de que houve imprudência do condutor ao fazer a curva em alta velocidade. No local já foram registrados outros acidentes semelhantes.

Após o acidente, os moradores da área chegaram a bloquear a via por conta do excesso de velocidade de alguns veículos.

Ao Em Tempo, o diretor de operações de trânsito na Zona Leste, Stanley Ventilari, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans), disse que o órgão está estudando a área para prevenir acidentes.

"O local já registrou vários acidentes graves. A área está sendo mapeada e as ações devem reduzir as ocorrências e dar segurança aos moradores. Muitos condutores de veículos que trafegam na região são imprudentes", destacou.

O trânsito no local voltou a fluir após policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) negociarem com os manifestantes.

