Exames de mamografia voltam a ser realizados em Parintins

A Prefeitura de Parintins anunciou que retomará na próxima terça feira (16), os exames de mamografia no município. Parintins adquiriu um digitalizador e impressora novos que possibilitam a realização dos exames no hospital Jofre Cohen. Por dia serão realizados 20 exames, sendo 10 pela manhã e 10 à tarde.

Desde segunda-feira uma técnica da empresa vencedora da licitação promove capacitações aos servidores da sala de mamografia sobre a utilização dos novos equipamentos. Nesta quarta-feira foram realizados os primeiros testes.

O secretário Clerton Rodrigues Florêncio comemorou a retomada do exame justamente durante o Outubro Rosa, mês que marca a prevenção ao câncer de mama e colo do útero.

"Em 2017 foram mais de 1.100 exames realizados. Infelizmente o convênio que existia foi paralisado, afetando o serviço em Parintins. Agora com todos os equipamentos pertencentes ao município poderemos trabalhar sem preocupações e podendo atender as mulheres com regularidade" afirmou.

A técnica de empresa Carestream, Aya Yamauti, afirmou que o sistema que está sendo implantado em Parintins detém a maior parcela do mercado brasileiro por conta da qualidade na mamografia e radiologia digital.

Ela reiterou que entre as vantagens estão a rapidez e precisão das imagens que resultam em diagnósticos mais precisos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Especialista alerta sobre prevenção do câncer de mama

Semad realiza atividade de conscientização contra o câncer de mama