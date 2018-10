Semana Municipal de Defesa Civil tem programação no Vila da Prata

O projeto é realizado em parceria com a Semed, Semmas, Semulsp, Semasdh e Samu | Foto: divulgação





Manaus - As atividades do ‘Projeto Defesa Civil na Escola’, da Prefeitura de Manaus, alcançaram 64 alunos do 1º e 5º do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Vila Madalena Corrêa, localizada no bairro Vila da Prata, zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (10). A programação faz parte da Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil.

A proposta da atividade é divulgar conceitos de prevenção de riscos e desastres na cidade de Manaus para a população e alunos da rede municipal.

"O objetivo do projeto é levar às crianças palestras sobre prevenção, que inclui noções de defesa civil, percepção de risco, manuseio do lixo, leis ambientais, primeiros socorros e acidentes domésticos, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto", explicou o secretário municipal de Defesa Civil, Cláudio Belém.

O projeto é realizado em parceria com as secretarias municipais de Educação (Semed), de Sustentabilidade e Meio Ambiente (Semmas), de Limpeza Pública (Semulsp), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Guarda Municipal de Manaus e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Programação

10/10 – Exposição Defesa Civil – das 10h às 22h (Manauara Shopping)

10/10 – Atividade zona rural – das 7h às 17h (Comunidade Santa Maria/Rio Negro)

10/10 – Atividade Defesa Civil na Escola – das 8h às 12h (Escola Municipal Maria Madalena, Vila da Prata)

11/10 – Solenidade de encerramento da Semana – às 9h (auditório da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

12/10 – Atividade de Comemoração Dia das Crianças – das 8h às 11h (área externa da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

