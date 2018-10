Vídeo: homem é eletrocutado e fica preso em laje no Parque Dez

O Corpo de Bombeiros resgata homem preso em plano elevado no Parque Dez | Autor: Divulgação/CBMAM

Manaus - Um operário, até o momento não identificado, foi eletrocutado e ficou preso em uma laje na rua Alexandre Magno, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 14h desta quarta-feira (10). A vítima teve queimaduras pelo corpo por conta do choque com a rede elétrica de alta tensão.

O homem só foi resgatado com o auxílio de uma escada e de socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). De acordo com informações repassadas pela corporação, o operário estava junto com outros dois trabalhadores, fazendo o serviço de cobertura da laje, colocando uma calha.

A vítima estava acompanhada de outros dois operários na hora do acidente | Foto: Divulgação/CBM-AM

“Estava ventando muito e o operário se desequilibrou e a calha tocou na fiação de alta tenção, e o homem foi eletrocutado, ficando com queimaduras de segundo e terceiro grau pelo corpo. Ele se encontra consciente, conversando com a equipe, e foi removido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu)”, detalhou o sargento Dênis Wilson, do CBMAM.

O homem ficou preso em uma laje na rua Alexandre Magno, bairro Parque Dez | Foto: Divulgação/CBM-AM

