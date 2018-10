Advogadas em Manaus criam movimento de luta por causas femininas

Manaus - Alguns dos maiores desafios das mulheres, como violência doméstica, assédio moral no ambiente de trabalho, mais presença na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dentre outros assuntos, serão debatidos durante o lançamento do “Movimento Independente Mais Mulheres na OAB”, que vai acontecer quinta-feira (11), em Manaus.

O evento é aberto a todas as advogadas do Estado e as inscrições serão feitas no mesmo local do evento, de forma gratuita, a partir das 17h.

“Não é apenas o lançamento de um movimento muito importante de luta para as mulheres, mas é uma oportunidade de discutir temas impactantes para todas as mulheres e que muitas vezes acaba sendo diminuído diante de outras questões. E principalmente reforçar a importância de termos mais presença na OAB”, afirmou a idealizadora do evento, Omara Gusmão, que é advogada, procuradora da Fazenda Nacional e professora.

Omara assegura que o movimento será extremamente atuante na luta das causas de interesse das advogadas.

“Nosso mercado ainda é muito voltado para os homens, apesar de sermos a maioria na advocacia. Precisamos, aos poucos, mostrar a importância das mulheres no mercado e dar a elas cada vez mais condições de atuação digna e sem tantos obstáculos”, assegurou.

O lançamento do Movimento será marcado por palestras sobre temas atuais, como “O desafio da mulher advogada”, que será proferida por Omara Gusmão; “Violência doméstica”, que será apresentado pela defensora pública Caroline Braz Penha; “O assédio no ambiente do trabalho”, que será ministrada pela advogada e co-fundadora do Instituto Mana, Anne Paiva; e o tema “Mulher e democracia”, que será apresentado pela advogada e professora Iza Amélia de Castro Albuquerque.

Serviço:

Lançamento do Movimento Independente Mais Mulheres na OAB

Quando: Quinta, dia 11/10, às 17h

Onde: Auditório Rio Amazonas (Av. Guilherme Paraense, 777, Morada do Sol)

Acesso Gratuito

*Com informações da assessoria

