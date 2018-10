Moradores do Vila da Prata realizam ação solidária no Dia das Crianças

Manaus - Nesta sexta-feira (12) comemora-se o Dia das Crianças e pensando nas famílias que não podem comprar ou proporcionar um dia de diversão para os pequenos, um grupo de amigos do bar do "Beiço", no Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, realizaram uma ação solidária voltada para a criançada.

"Fazemos essa ação há cinco anos pois percebemos que muitos meninos e meninas ficam sem ganhar uma lembrancinha no Dia das Crianças pois os pais, muita das vezes, não tem condições. Por isso, resolvemos dar a nossa colaboração, trazendo um pouco de alegria no dia que é todo deles", explicou Ivone Rodrigue, uma das organizadoras do evento.

Mais de 100 brinquedos foram doados para as crianças do bairro Vila da Prata | Foto: Divulgação

Doações

Além dos presentes, as crianças participaram de jogos e brincadeiras, teve pintura facial e, é claro, lanche.

" Por um momento chegamos a pensar em não fazer, mas conseguimos várias doações. O intuito agora é tentar conseguir doações já para ação do ano que vem", explicou Ivone.

As crianças participaram de jogos durante a ação | Foto: Divulgação

Os brinquedos que não foram doados serão entregues, ainda nesta sexta-feira (12), a partir das 16h, em frente ao Hospital e Ponto Socorro da Criança, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Para mais informações ou colaborar com a doação de brinquedos basta entrar em contato com Ivone Rodrigues, pelo telefone 99227-7813, ou ir até o bar do Beiço, na Vila da Prata.

