No Dia das Crianças, 47 mil menores vivem a data em abrigos sociais

Manaus – Além dos presentes e festejos celebrados durante a comemoração do Dia das Crianças, neste 12 de outubro, a data faz um convite à reflexão sobre a situação dos menores em estado de abandono. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2018, cerca de 47 mil crianças e adolescentes no Brasil vivem em abrigos.

O EM TEMPO conta a história de superação de quem resolveu fazer de um sonho, uma realidade que muda, há 22 anos, a vida de crianças e jovens amazonenses por meio do amor ao próximo. Essa é a missão de vida da psicóloga e diretora executiva Magaly Araújo que há mais de duas décadas plantou uma semente, que hoje consolidada tornou-se o Lar Batista Janell Doyle, localizado na zona Leste da cidade.

No local mais de 100 internos, de 0 a 18 anos de idade, ressignificam a palavra esperança.

A chegada ao abrigo

A coordenadora do lar conta que muitas crianças e adolescentes chegam aos abrigos a partir de denúncias de maus tratos, retiradas de situações de rua, ou até mesmo por determinação de acolhimento feita na própria maternidade. Este último caso ocorre quando a Vara da Infância e Juventude, ou o Ministério Público, reconhece a falta de estrutura da família e encaminha o bebê para o abrigo.

Lar Batista Janell Doyle | Foto: Janailton Falcão





“Hoje no acolhimento temos cerca de 29 crianças. Já no processo de fortalecimento temos mais de 80, além de 150 famílias com crianças em situação de vulnerabilidade e que damos apoio dentro da comunidade. Somos ainda o primeiro abrigo em Manaus a fazer acontecer o 'Família Acolhedora', um programa que recebe os menores do abrigo visando desenvolvimento afetivo”, explica.

Um fator importante é o vínculo afetivo em relação à família. Boa parte das crianças e dos adolescentes acolhidos possui famílias reconhecidas. Magaly explica que a instituição busca entender o histórico da criança para tentar reconstruir esse vínculo, mas que, às vezes, a visita de familiares é proibida por determinação de um órgão maior.

“A família faz parte do processo. A gente vai estreitando essa relação porque nossa intenção é sempre que a criança retorne aos familiares, se possível”, destaca a coordenadora.

Magaly Araújo - diretora executiva do Lar | Foto: Janailton Falcão





Também é frequente ver crianças que, apesar da pouca idade, já enfrentaram diversos problemas na vida. Nayara Souza, psicóloga voluntária do Lar Batista, relata casos que assustam pela realidade cruel a qual são expostas.

“Muitas das crianças aqui parecem mais adultas que nós mesmos. Aos 7 anos ou menos, algumas delas já estavam nas ruas. Os pais geralmente são presos ou têm problemas com drogas e isso vai destruindo os níveis de sensibilidade da criança”, conta a voluntária.

A chegada ao Lar Batista Janell Doyle é o início do resgate da infância desses menores.

Crescendo no Lar

Outro dado que chama a atenção é que das 47 mil crianças em abrigos, somente 8.420 estão no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). Ou seja, apenas 17,8% do total estão legalmente aptos a encontrar uma nova família. Por isso, quando não conseguem ser ressocializados às suas famílias de sangue, muitos dos jovens acabam crescendo dentro dos lares.

Lar Batista Janell Doyle | Foto: Janailton Falcão





A dinâmica de convivência no Lar Batista Janell Doyle tenta ser o mais fiel e saudável possível ao desenvolvimento psicoemocional de qualquer outro jovem que vive fora da situação de abandono. Entre os compromissos escolares, que são prioridades, os pequenos dividem o tempo entre brincadeiras, passeios externos e lições de amor ao próximo na Igreja Batista, entidade que abraça o projeto.

A vida depois do abrigo

Apesar de focarem no desenvolvimento da autonomia dos atendidos, nem sempre a vida deles corre da maneira planejada após deixarem os abrigos. A dificuldade para conseguir emprego, por exemplo, principalmente em tempos de crise, é grande, e o custo de vida alto para quem não tem experiência ou qualificação profissional torna a situação ainda mais complicada.

Há 22 anos acolhendo jovens em situação de vulnerabilidade, o Lar Batista Janell Doyle faz mais que um trabalho assistencial, já que busca conhecer cada jovem individualmente para ajudá-lo a traçar um plano de vida. Essa atenção individual, proporcionada por educadores da organização, contribui para que o mesmo descubra o seu potencial.

No local mais de 100 internos de 0 a 18 anos de idade, ressignificam a palavra esperança. | Foto: Janailton Falcão





A descoberta dessa competência é considerada um processo importante, já que muitos têm históricos de abusos, morte dos pais, entre outras situações difíceis. Logo ao entrarem na instituição, eles não conseguem ver o futuro de forma positiva.

A psicóloga Nayara ressalta que os jovens só ficam nos abrigos até completarem 18 anos, por isso, "é tão importante contribuir para que todos reconheçam seu próprio potencial e desenvolvam autonomia própria".

Lar Batista Janell Doyle | Foto: Janailton Falcão

“O marco dos 18 anos significa que você já está pronto para tocar sua vida?”, reflete Nayara que atua há um ano no Lar como psicóloga. Ela também destaca que se a instituição não ensinar esses jovens a se virarem sozinhos, eles vão acabar voltando para as ruas.



O Lar Batista Janell Doyle

Nascido do sonho da psicóloga Magaly Araújo em ajudar menores em situação de risco, o lar foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1996, em alusão ao Dia das Crianças. A entidade beneficente de assistência social atua como acolhimento para crianças e adolescentes, assim como com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para as famílias da comunidade do Mauazinho, zona Leste de Manaus.

Lar Batista Janell Doyle | Foto: Janailton Falcão





Missão que entra pra história

A missão do lar é assistir integral ou parcialmente crianças, adolescentes e famílias, em situação de risco ou vulnerabilidade social, suprindo-lhes as necessidades básicas nas áreas: física, emocional, social, educacional e espiritual.

A história, que mais parece um conto de fadas, agora virou livro. A obra “Um sonho de Amor” conta, em forma de literatura, a criação do lar. O livro reúne depoimentos, fotos e arquivos de documentos que marcaram a vida de Magaly Araújo como um dos maiores nomes do Amazonas quando o assunto é o amor ao próximo.

