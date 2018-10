Bairro da União: Reduto do tráfico é alvo de operação nesta sexta (12)

Bairro da União reduto do tráfico | Foto: Marcely Gomes





Manaus - Com o objetivo de combater a criminalidade na região, no fim da tarde desta sexta-feira (12), foi deflagrada a Operação Dia D, das forças de segurança do Amazonas, no bairro da União , zona Centro-Sul da capital amazonense. No local que é conhecido como reduto do tráfico, foram apreendidos armas, munições além de um foragido da facção criminosa Comando Vermelho.

A ação teve a participação dos grupos Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (SEAOP), Força Especial de Resgate e Assaltos (FERA), Coordenadoria de Ações e Recursos Especiais (CORE) e Detran-Am. Helicópteros da SSP também foram usados durante a varredura que sobrevoou áreas urbanas e de mata fechada.

De acordo com o Secretário de Segurança do Estado, Amadeu Soares, a operação foi pensada após os agentes receberem inúmeras denúncias em redes sociais sobre os moradores não poderem mais transitar no bairro por conta da ação de criminosos que já tomava conta do local.

"Nós da segurança não podemos tolerar uma 'gaiatice' dessa na nossa cidade. Por isso fizemos uma varredura no bairro inteiro", explicou o coronel. Durante a ocorrência houve troca de tiros entre a polícia e criminosos da região, mas não houve vítimas.

Durante a operação, segundo o secretário, uma moto, um fuzil, um simulacro de calibre 38, uma pistola, munições e ainda uma balança para medição de entorpecentes foram apreendidos. Além dos materiais, um homem conhecido como Tom Santos, 23 anos, da facção criminosa Comando Vermelho, também foi preso. Ele estava foragido há dois anos do Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM1).

Durante esse intervalo onde era procurado pela Justiça, Tom Santos se envolveu ainda em mais dois crimes, um homicídio e tráfico de drogas. Na delegacia ele informou que estava escondido no estado do Pará, e tinha voltado para Manaus há apenas três dias. Questionado sobre suposta participação na facção criminosa Comando Vermelho, o homem afirma ser um dos integrantes do grupo.

O preso e os materiais apreendidos foram apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Parque das Laranjeiras, ainda na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda de acordo com policiais, operação 'Dia D' deve continuar com as ações de repressão ao longo da noite.



