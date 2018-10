Ex- Rainha de Bateria é agredida ao ser confundida com travesti no AM

| Foto: Reprodução

Manaus - Um homem ainda não identificado, agrediu a ex-rainha de bateria da Escola A Grande Família e da Balaku Blaku, Sandy Salum, ao sair de um show na madrugada desta sexta-feira (12). O agressor acreditava que ela era um travesti e começou a ofendê-la. Sandy revidou e os dois brigaram. Um vídeo da briga foi gravado e divulgado na internet.

Sandy desabafou nas redes sociais ainda nesta manhã contando o fato. "Eu vou falar a verdade para vocês, ele me xingou, me empurrou no chão e saiu correndo para o táxi. Eu cheguei e puxei ele do carro chutei, bati nas partes íntimas e o soquei. Homens me defenderam e depois dele me bater, ele apanhou de uma mulher, mãe de dois filhos adolescentes,", contou.

A artista ainda fez um apelo aos seguidores dizendo não a intolerância. "Não admito desrespeito com os gays Intolerância nunca. Intolerância jamais".

Segue o vídeo:



Em 2017, Sandy foi Musa da Escola de samba Aparecida.

A reportagem não conseguiu contato com o suposto agressor. Até o fechamento da matéria, ele não foi identificado. O espaço está aberto para possíveis esclarecimentos.

