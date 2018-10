Durante tempestade, embarcação com 80 pessoas naufraga no AM

Naufrágio ocorreu no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru | Foto: Divulgação

Manacapuru – Uma embarcação de médio porte que transportava aproximadamente 80 pessoas naufragou nesta sexta-feira (12), no Rio Solimões, próximo à sede do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).



De acordo com testemunhas que estavam na embarcação, o barco estava descendo o rio quando ocorreu um forte temporal, que possivelmente teria sido a causa do naufrágio.

Uma outra embarcação que passava no local do acidente resgatou os náufragos e os levou para a sede do município. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou que não foi acionado para fazer o resgate dos passageiros da embarcação.

Apesar do acidente com a embarcação, nenhum passageiro ficou ferido. A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), afirmou em nota que abrirá um inquérito para apurar as causas do acidente.

“Assim que tomou conhecimento, uma equipe de Inspeção Naval da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) foi direcionada para o local”, finalizou o comunicado oficial.

Leia mais:

Naufrágios: vidas ceifadas em rios da Amazônia

Embarcações registram mais de 40 acidentes em 2017 nos rios do Amazonas