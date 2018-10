Círio de Nazaré em Manaus reúne milhares de devotos

Devotos de Manaus e do Pará reuniram-se para a procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré | Foto: Ione Moreno

Manaus – Milhares de fiéis se reuniram para celebrar a devoção por Nossa Senhora de Nazaré durante a Procissão do Círio, na manhã deste domingo (14). A imagem da santa foi levada do santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, para Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na Avenida Mario Ypiranga, bairro Adrianópolis.

Este é o 63° Círio de Nazaré em Manaus. Este ano, o tema é "Com Maria anunciando a Boa Nova da Fraternidade e da Paz”, em alusão ao trabalho de evangelização desenvolvido ao longo desses 70 anos pelos padres do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras (PIME), no Amazonas.

Distribuição das rosas durante a chegada da Santa | Foto: Ione Moreno

Devoção passada de geração em geração

A aposentada Ercilda Brechat acompanhava o Círio com a mãe desde pequena. Com o passar dos anos, ela conta, sentiu nascer dentro de si o amor pela santa.

“Eu amo minha mãe Nossa Senhora de Nazaré, tenho uma grande devoção e amor. Assim como minha mãe passou esse amor para mim eu passei para os meus filhos também”, conta.

Segurando a corda ligada ao carro que transporta a santa, muitos “promesseiros” fazem o percurso a pé. Eles vêm agradecer pelos milagres concedidos ou entregar novos pedidos à santa Mãe de Deus.

Dona Ercilda, segurando o cordão da santa protetora da Amazônia | Foto: Ione Moreno

Com os dois filhos vestidos de anjos, o pedido de Julile Garcia, de 38 anos, é para que o juiz conceda a autorização para que ela adote legalmente Leonardo, de 7 anos e Vitória, de 5. “Eles são os anjos da minha vida, por isso estão com essas roupas”, conta emocionada.

Julie cuida das crianças desde quando eram bebês e, desde essa época, tenta conseguir a guarda legal das crianças. “Eles vêm comigo desde a época em que comecei a cuidar dos dois. Meu maior pedido à santa é que conceda a guarda dos meus filhos”, falou.

Leonardo e Vitória, filhos adotivos de Julie, vestidos de anjo durante o círio | Foto: Ione Moreno

No caminho da procissão é comum encontrar casas decoradas para a santa. Há mais de cinco anos a aposentada Lindalva de Carvalho Moraes, de 81 anos, borda um manto uma semana antes da procissão para montar um altar em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Altar montado na casa da aposentada Lindalva | Foto: Ione Moreno

“Fui criada na igreja e temos um amor muito grande pela santa, dentro de casa temos um altar montado em homenagem à Nazaré. É nossa forma de agradecer por tudo o que ela nos proporciona, todas as graças concedidas”, conta.

Círio de Nazaré 2018 Manaus | Foto: Ione Moreno

Após a procissão, os fiéis se reuniram na praça em frente à Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré para celebrar uma missa. Durante a palavra do Padre, que celebrava a cerimônia, mensagens de amor ao próximo e devoção à Maria emocionavam cada um dos presentes.

