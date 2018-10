CMM concederá moção aos policiais que atuaram no assalto à lotérica

Manaus - Nesta segunda-feira (15) a Câmara Municipal de Manaus protocolou a moção de parabenização de autoria dos vereadores Joana Darc (PR) e Chico Preto (PMN) aos policiais civis e militares que atuaram no caso do assalto a uma casa lotérica no último sábado (13), na Zona Leste de Manaus. A moção ainda foi subscrita por mais cinco vereadores da casa.

A moção visa homenagear os policiais do Comando de Operações Especiais (COE), Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM), Força Tática da Polícia Militar e a Força Especial Resgate e Assalto (FERA), da Polícia Civil que estiveram envolvidos na ação de controle, liberação de reféns e neutralização de elementos, obtendo um resultado bem-sucedido, resgatando a vida de um total de 24 pessoas, reféns dos assaltantes.

“Com muita felicidade é que apresento essa moção. Espero que esses servidores sejam reconhecidos não só por esse ato, mas por todo o trabalho que desempenham nas suas corporações", apontou a vereadora Joana Darc.

Para o vereador Chico Preto, a moção é um reconhecimento aos policiais civis e militares envolvidos na ação que tiveram excelência no caso. "Por uma questão de justiça e feito de progressão funcional, uma moção beneficia nesse momento. Todos os envolvidos deram uma demonstração de firmeza e de compromisso com a vida de pessoas inocentes", finalizou.

Os dois vereadores ainda são autores da Frente Parlamentar em defesa da Guarda Municipal de Manaus, uma forma de debater as reivindicações e melhorias da classe que não tem plano de cargos e carreiras.

*Com informações da assessoria

