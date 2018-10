Ação capacita profissionais para proteção de crianças e adolescentes

Manaus - Setenta profissionais que atuam na proteção à criança e ao adolescente da rede municipal, participarão de um curso de formação com ênfase no enfrentamento às violências sexuais e autoproteção. A capacitação acontecerá em dois dias, nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17), na Fundação Rede Amazônica, bairro do Crespo, Zona Sul, das 8h às 17h.

A formação é um projeto nacional do Canal Futura chamado “Crescer sem violência”, em parceria com a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), para formar servidores da rede municipal atuantes na causa.

O intuito é fortalecer a atuação da rede de proteção na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente para atuar na prevenção e no enfrentamento às violências sexuais e autoproteção, por meio de implementação do kit educativo “Crescer sem Violência”.

SERVIÇO

O quê: Projeto de capacitação de profissionais para atuar na proteção de crianças e adolescentes

Quando: Nesta terça, 16, e quarta-feira 17/10.

Horário: Das 8h às 17h (nos dois dias).

Onde: Fundação Rede Amazônica, Crespo, Zona Sul.

*Com informações da assessoria

