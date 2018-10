Mulher morre ao ser atacada e cair de moto na estrada em Maués

Alcivandra de Souza de 34 anos foi morta em uma estrada de Maués | Foto: Divulgação

Manaus - Alcivandra de Souza de 34 anos, morreu após ser atacada e cair de uma moto na estrada do Moraes, em Maués (distante 253 quilômetros de Manaus) na madrugada do último domingo (14). Segundo a polícia, a vítima e uma amiga estavam em uma motocicleta, voltando para casa, quando foram atacadas e assaltadas por jovens ainda não identificados.

Os suspeitos jogaram pedaços de madeira nas duas mulheres enquanto elas estavam na estrada e após caírem, levaram os seus pertences. Alcivandra ficou gravemente ferida e morreu no local. A amiga dela identificada como Gisele sobreviveu.

Pouco depois do crime, uma testemunha passou na estrada por volta das 2h30 da madrugada. Ela viu duas pessoas pedindo ajuda e parou para ver o que era.

De acordo com a testemunha, Alcivandra estava com ferimentos graves na parte da cabeça e Gisele, que estava consciente, contou que as duas haviam sido atacadas com pedaços de madeira.

A testemunha seguiu para a delegacia e ao chegar na unidade, encontrou dificuldade ao solicitar uma viatura.

“Pedi ajuda, mas os minutos começaram a se passar e fiquei alterada, comecei a gritar e pedir pressa aos policiais. Veio de lá um policial e começa a me afrontar dizendo ‘porque eu não ia pedir socorro para o governo, ou nas rádios’. Falei que se dependesse do governo eu e ele íamos morrer. Se não estava satisfeito pelo o que o governo estava fazendo por ele que saísse do trabalho”, detalhou a testemunha.

Espera

Segundo a testemunha, após uma longa espera, os policiais pegaram a viatura e seguiram até a estrada. “Nenhum momento, pensaram em ligar para a ambulância. Meu marido que voltou da estrada para o hospital e chamar uma ambulância. Eu já tinha falado que a moça tinha sido agredida e eles não mostraram nenhuma agilidade”, disse a testemunha.

Alcivandra foi levada para o Hospital Geral de Maués, mas chegou sem vida ao local. Gisele ainda chegou a informar que já estava há meia hora pedindo socorro.

Polícia

O capitão Laurenio, chefe da Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Maués, disse que Gisele estava em uma moto com Alcivandra saindo de um aniversário para a residência de uma delas, por uma estrada escura de barro, quando foi arremessado um pedaço de madeira nelas causando a queda das duas mulheres. Após o ataque, Alcivandra teria batido e quebrado o pescoço.

‘Quando chegamos no local tinha umas pessoas que chegaram antes e acionaram a ambulância, mas a vítima já chegou ao hospital sem vida. Foi essa versão que temos. A parte de exame corpo de delito deve estar com a Polícia Civil, e sendo mantida em sigilo para não prejudicar as investigações”, detalhou Laurenio.

Atendimento

Sobre a denúncia de demora no atendimento e discussão na base de policiais com a solicitante, o capitão Laurenio disse que não procede. “Ela (solicitante) veio chamar socorro, mas a viatura estava em outra ocorrência e tinha acabado de chegar. Não houve essa discussão não. É uma outra história, são pessoas se aproveitando dessa ocorrência para difamar a Polícia Militar”, completou.

A polícia apurou que os criminosos ainda levaram o celular de Gisele, mas o de Alcivandra que estava guardado em local de difícil acesso não foi levado. O caso continua sendo investigado pela delegacia da cidade e informações que levem aos criminosos podem ser passadas para o número do CIPM Maués 9434-3192.

Leia mais:

Dois homens ficam grudados em fio de alta tensão em ramal de Iranduba

Campi Maués e parintins do Ifam ganham quadras poliesportivas