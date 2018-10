Militares ficam detidos após roubo dentro de quartel da Marinha

Manaus - Ao menos 150 militares estão detidos dentro da Estação Naval do Rio Negro, da Marinha do Brasil, localizado na estrada de Acesso a Base Naval, na Ceasa, Zona Sul de Manaus. Um roubo de R$ 45 de dentro de um armário teria sido o motivo da punição por parte do comandante da base. Todos estariam sem beber água ou ir ao banheiro desde às 7h da manhã.

De acordo com o denunciante, que preferiu não se identificar por medo de represálias, a família dos militares que estão detidos na base por conta do roubo estão todos preocupados porque ninguém chegou em casa.

"Estamos desde às 7 horas da manhã sendo tratados como marginais, sem poder beber água ou sequer ir ao banheiro por conta de um roubo que aconteceu dentro do quartel. Só queremos ir pra casa" disse a fonte com exclusividade para o EM TEMPO.

Denunciante entrou em contato com o EM TEMPO | Foto: Divulgação

Ainda conforme o denunciante, o comandante da base disse que todos irão marchar até que ele decida quando parar. "Somos militares, mas também somos cidadãos. Tem colega aqui com mais de 36 horas de serviço, isso é inadmissível", finalizou.

O EM TEMPO procurou a assessoria da Marinha do Brasil que por meio de nota informou ter realizado uma Inspeção em áreas habitáveis da tripulação e que tal procedimento é comum no meio militar. Ainda na publicação, eles esclareceram que o fato ocorreu por conta do desaparecimento de um valor em espécie de um militar residente a bordo.

Ainda na nota, a Marinha informou que os militares permaneceram a bordo o tempo necessário para a realização dos procedimentos de inspeção que foram encerrados às 19h30.

E sobre a falta de hidratação, a Marinha ressaltou, que há água disponível a todo tempo para todos, em diversos locais da Organização Militar.

Além disso, de acordo com a Marinha, será aberto um procedimento administrativo para elucidação dos fatos.

Confira a nota na Íntegra:

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), informa que, hoje, 15 de outubro de 2018, às 14h, a Estação Naval do Rio Negro, realizou uma Inspeção em áreas habitáveis da tripulação. Tal procedimento, comum no meio militar, ocorreu por conta do desaparecimento de um valor em espécie de um militar residente a bordo.

Os militares permaneceram a bordo o tempo necessário para a realização dos procedimentos de inspeção que foram encerrados às 19h30, após o horário do jantar, que estava disponível, a todos os militares que desejassem, a partir das 17h e 15 min, conforme rotina diária de bordo. Finalizadas as verificações de rotina, os militares foram liberados.

Cabe destacar que a hidratação dos militares não é controlada e está disponível a todo tempo para todos em diversos locais da Organização Militar.

Será aberto um procedimento administrativo para elucidação dos fatos.

Leia mais:

Conselho de medicina denuncia situação alarmante da saúde no Amazonas

Pacientes renais pedem socorro por demora em tratamentos no AM