BNDES empresta R$ 30 milhões para empresa de água de Manaus

Financiamento de R$ 30 milhões será concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessionária de água e esgoto de Manaus, a Manaus Ambiental.

O empréstimo, já aprovado, é no âmbito do Programa BNDES Giro, que visa aumentar a produção, o emprego e a massa salarial do tomador. O anúncio foi feito hoje (16) pelo banco.

De acordo com informação da assessoria de imprensa do BNDES, o financiamento vai permitir que a concessionária reforce a gestão do caixa operacional no curto prazo, e possa criar condições para atender as metas fixadas no contrato de concessão.

A Manaus Ambiental responde pelos serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em Manaus.

Até o fim da concessão, em 2045, a empresa deve investir R$ 3,4 bilhões, o que contribuirá para ampliar o índice de tratamento de esgoto dos atuais 19,01% para 90%, além de manter o índice de distribuição de água em 98%.

Segundo o BNDES, são atendidos hoje em Manaus quase dois milhões de pessoas, com 98% de cobertura de água.

Os índices de perda, entretanto, que incluem perdas físicas e comerciais, continuam elevados: 72%. A meta da concessionária é reduzir o índice de perdas para 60% até 2023.